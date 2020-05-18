Двухлетний мальчик разбился насмерть, выпав с шестого этажа в Оренбурге

Оренбург, 18 мая. Двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Оренбурге, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

Трагический случай произошел утром 18 мая на улице Полигонной в многоэтажном доме. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, ребенок 2018 года остался без присмотра родителей. В СК РФ по региону начали проверку по факту гибели ребенка, пишет Ria56.

Ранее аналогичный инцидент произошел в начале мая в Москве, где из окна выпали два школьника 2011 и 2009 года рождения. Ребята погибли от полученных травм.

Еще один случай произошел в Омске, когда пьяная женщина спускалась с четвертого этажа по простыням. Она выронила младенца, которого держала в одной руке.