Паслер продлил режим самоизоляции в Оренбуржье

Оренбург, 18 мая. Режим самоизоляции в Оренбургской области продлили по указу губернатора региона Дениса Паслера до 31 мая.

Управление Роспотребнадзора в регионе разрешило открыть ряд торговых центров. Кинотеатры, центры развлечений и детские площадки по-прежнему закрыты.

Рестораны могут работать только на вынос еды или доставку на дом клиента. Жители Оренбургской области должны носить маски в магазинах и транспорте.

Центры занятости пока не принимают посетителей, с его специалистами можно связаться по электронной почте. Зато оренбуржцев примут в МФЦ, библиотеках и турагентствах, пишет Ria56.

Российские эксперты считают, что у людей, которые переболели коронавирусом, был хороший иммунный ответ. И иммунитет к коронавирусу сохранится до года.

При повторном попадании вируса COVID-19 в организм человека организм запускает защитную реакцию намного раньше. Следовательно, у вируса нет шансов закрепиться в легких и почках. Антитела быстро уничтожат враждебный организм.