Новый указ о режиме самоизоляции в Оренбургской области подпишут 17 мая

Оренбург, 15 мая. Новый указ о режиме самоизоляции в Оренбургской области будет подписан руководителем региона Денисом Паслером 17 мая. Об этом сообщила министр здравоохранения области Татьяна Савинова.

Отмечается, что в новом указе будут прописаны меры по продлению режима самоизоляции либо по его отмене. Решение будет зависеть от цифр по коронавирусной инфекции, которые получат специалисты, передает «РИА 56».

«Это очень важно, чтобы выходные не привели к скачкам заболеваемости», — заявила Савинова.

На сегодняшний день в Оренбургской области официально выявлены 1374 случая коронавирусной инфекции. Положительные результаты тестов имеют 1208 пациентов. За сутки опасную инфекцию успешно побороли 113 жителей региона.