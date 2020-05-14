Главу Гая госпитализировали с коронавирусом в Оренбуржье

Оренбург, 14 мая. Мэрия города Гай в Оренбургской области ушла в самоизоляцию после подтверждения коронавируса у главы администрации Олега Папунина.

Тест на коронавирус у чиновника оказался положительным. Чаще всего он контактировал с семью подчиненными и реже — с 24 подчиненными.

Медики решили не рисковать и направили всех контактировавших с Папуниным под наблюдение. Во время компьютерной томографии у мэра Гая также подтвердилась двусторонняя пневмония, пишет Ria56.

Его госпитализировали в стационар, где пациенты с коронавирусом проходят лечение. Обязанности Папунина временно исполняет его заместитель.

С главой Гая также контактировал главврач Гайской горбольницы Алексей Федосов. Врачу пришлось самоизолироваться, он руководит медучреждением удаленно. С начала эпидемии в Оренбургской области выявлено всего 1290 случаев коронавируса.

Ранее в Роскачестве сообщили, что в нерабочие дни только четверть граждан выходили в магазин за продуктами так же часто, как раньше. Остальные старались закупить продукты на длительный срок и оставаться дома.