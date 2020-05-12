Первые штрафы за отсутствие масок в транспорте выписали в Оренбурге

Оренбург, 12 мая. Двадцати нарушителям масочного режима были выписаны штрафы во время рейда по соблюдению ограничительных мер в Оренбурге.

В сообщении отмечается, что средства индивидуальной защиты — перчатки и маски — отсутствовали у 20 водителей автобусов. Сотрудники правоохранительных органов составили на них административные протоколы.

Напомним, что руководитель Оренбурга Владимир Ильиных накануне потребовал ужесточить контроль за соблюдением в городском общественном транспорте масочного режима. Однако проведенный рейд показал, что не все водители общественного транспорта обеспечены защитными средствами, передает «РИА 56».

В некоторых случаях водители даже при наличии масок и перчаток пренебрегают установленными правилами и не носят их. По факту выявленных нарушений будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении фирм-перевозчиков. Горожанам напомнили, что невыполнение правил чревато административным штрафом.