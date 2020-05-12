Мужчина приревновал сожительницу к мужу и ударил ее ножом в Оренбургской области

Оренбург, 12 мая. Мужчина в приступе ревности ударил ножом свою сожительницу в одном из сел Оренбургского района. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По имеющейся информации, 25-летняя местная жительница распивала алкогольные напитки вместе со своим дядей и 24-летним сожителем. Родственник пострадавшей высказал предположение, что к его племяннице может вернуться муж, с которым они официально не разведены. 24-летний ухажер потребовал у возлюбленной объясниться, однако она не дала никаких внятных пояснений по данному вопросу. Сожитель схватил нож и нанес женщине несколько ударов, после чего ушел спать, передает «РИА 56».

На крики о помощи из соседней квартиры пришла бабушка потерпевшей, которая и вызвала медиков. Врачи диагностировали у девушки ножевые ранения груди, плеча, предплечья и бедра. Подозреваемого задержали прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. За совершенное преступление ему может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.