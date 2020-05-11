Режим самоизоляции продлили до 17 мая в Оренбургской области

Оренбург, 11 мая. Режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 17 мая в Оренбургской области. Отмечается, что внесенные губернатором области Денисом Паслером изменения в указ о мерах по противодействию распространению новой инфекции предусматривают некоторые ослабления.

Паслер отметил, что до победы над новой коронавирусной инфекцией еще далеко, однако введенный режим самоизоляции уже дал свои положительные результаты. Было принято решение о поэтапной отмене ограничительных мер в регионе.

Так, с 12 мая горожане смогут посещать стоматологические клиники. Кроме того, возобновят работу некоторые предприятия за исключением общепита, ТРЦ и развлекательно-оздоровительный сферы. Для работающих магазинов установили допустимый предел покупателей, который составляет не более 50 человек на 200 квадратных метров площади, передает «РИА 56».

Также жителям области разрешили гулять и заниматься спортом на улице в группах не более двух человек и при соблюдении социальной дистанции. Кроме того, неукоснительное соблюдение правил безопасности позволит запустить движение транспорта по дачным маршрутам.

«Безусловно, снятие ограничений не распространяется на территории, которые находятся на карантине. Здесь пока вынуждены соблюдать самые строгие меры самоизоляции», — заявил губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что страна подошла к следующему этапу смягчения ограничительных мер, но быстрым выход из карантина не будет. Так, с 12 мая заканчивается период нерабочих дней, однако для пожилых людей ограничительные меры продлеваются, передает «Дейта».