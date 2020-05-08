Медцентр для лечения детей с коронавирусом откроют в Оренбурге

Оренбург, 8 мая. Медицинский центр для лечения детей с выявленной коронавирусной инфекцией откроют на базе детской городской клинической больницы в Оренбурге. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, в первую очередь новое помещение клиники будет предназначено для размещения там матери и ребенка. Савинова сообщила, что в Оренбургской области растет число детей с выявленной коронавирусной инфекцией. В данный момент их насчитывается уже 85.

Маленьких пациентов зачастую приходится размещать в больницах вместе с родителями. Она подчеркнула, что бывают случаи, когда коронавирус выявляют у родителей, а ребенка не с кем оставить дома, поэтому было создано специализированное место, передает «РИА 56».

Савинова отметила, что открытие госпиталя не связано с нехваткой мест для пациентов с коронавирусной инфекцией. В инфекционных больницах занято около 60% коек.