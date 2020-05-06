Ядовитая змея укусила школьницу в Оренбургской области

Оренбург, 6 мая. Змеи проснулись в Оренбургской области, сообщили в УМВД России по региону. Одна из змей напала на 12-летнего ребенка.

Инцидент произошел в Александровском районе, когда девочка гуляла во дворе дома. Мать пострадавшей вызвала скорую и сообщила о нападении змеи правоохранителям.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия, пишет издание Ria56. Пресмыкающиеся проснулись раньше срока из-за аномально теплой погоды в этом году. Ранняя весна также повлияла на клещей, которые уже вышли из спячки.