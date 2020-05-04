В Оренбуржье за сутки выявили еще 59 пациентов с коронавирусом

Оренбург, 4 мая. Врачи диагностировали за сутки 59 новых случаев коронавирусной инфекции в Оренбургской области. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что в 15 случаях опасная коронавирусная инфекция была обнаружена у приехавших в Оренбуржье людей из других регионов. Подчеркивается, что в настоящее время 70 пациентов с отрицательными лабораторными тестами на коронавирус, но с типичной для заболевания клинической картиной, получают лечение в больницах региона.

В тяжелом состоянии находятся 17 пациентов, из них шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние еще 180 человек оценивается врачами как средней тяжести. Отмечается, что в числе инфицированных 74 ребенка, 480 пациентов в возрасте от 18 до 44 лет, 226 пациентов — от 45 до 59 лет, 107 человек — от 60 до 70 лет и 48 пациентов старше 70 лет, передает «РИА 56».

С начала пандемии на территории Оренбургской области подтвердились 935 случаев коронавирусной инфекции, 242 человека выздоровели, четверо скончались.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье общее число случаев заражения достигло 14939. Суточный прирост новых пациентов в регионе составляет 5-7%. Полмесяца назад данный показатель держался на уровне от 17% до 25%, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».