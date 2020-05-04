Карантин сняли с города Абдулино в Оренбургской области

Оренбург, 4 мая. Закрытый на карантин из-за коронавирусной инфекции Абдулинский городской округ Оренбургской области открыли для въезда и выезда. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы муниципального образования Александр Архирейский.

По его словам, власти приняли решение с 3 мая не продлевать карантин в Абдулинском городском округе. При этом Архирейский подчеркнул, что отмена ограничительных мер на посещение региона не дает повода расслабляться местным жителям.

Он напомним, что в округе продолжает действовать режим самоизоляции. Кроме того, в Абдулино ввели строгий масочный режим. Горожане обязаны носить защитные маски в общественных местах, магазинах, а также соблюдать социальную дистанцию, передает «РИА 56».

Напомним, что город был закрыт на карантин с 18 апреля, въезды и выезды из населенного пункта были перекрыты из-за пяти жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Согласно последним данным, сейчас в России насчитывается 145268 заболевших в 85 регионах страны.