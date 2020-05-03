Прибывающих из Якутии вахтовиков поместят в специальный обсерватор в Оренбурге

Оренбург, 3 мая. Обсерватор для возвращающихся из Якутии 379 вахтовиков создадут на базе отдыха «Самородово» в Оренбурге. Об этом рассказал губернатор региона Денис Паслер.

Губернатор обсудил создание специального обсерватора с представителями компании «Газпром добыча Оренбург». 379 работников доставят на территорию области и поместят под наблюдение медиков в Клинику промышленной медицины. Вахтовики пробудут в обязательном карантине 14 дней. Отмечается, что их всех обеспечат бесплатным питанием и средствами индивидуальной защиты.

Губернатор отметил, что к приезду рабочих необходимо создать все условия для прохождения карантина. Он подчеркнул, что многие рабочие из-за ситуации с коронавирусом пробыли в вахтовых условиях дольше, чем планировали, передает «РИА 56».

«Ко мне уже обращались семьи оренбуржцев с просьбой помочь организовать возвращение их близких в родной регион», — сообщил Паслер.

Отмечается, что все вахтовки сдадут анализы на наличие опасной коронавирусной инфекции. После прохождения карантина они смогут вернуться к своим семьям.

На сегодняшний день в Оренбургской области зарегистрировано 619 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 28 за минувшие сутки, 217 человек побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц, четверо скончались.