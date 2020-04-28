Полицейские устроили погоню со стрельбой за водителем ВАЗ в Оренбуржье

Оренбург, 28 апреля. Сотрудники ДПС в городе Бузулуке применили табельное оружие при задержании водителя, скрывшегося с места ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

Авария произошла в третьем микрорайоне города, столкнулись два автомобиля ВАЗ. Виновник аварии скрылся с места происшествия во время оформления ДТП.

Сотрудники ДПС последовали за нарушителем. На требование остановиться водитель ВАЗ не реагировал и продолжал нарушать ПДД.

Полицейским пришлось выстрелить по колесам лихача. При задержании выяснилось, что он находился за рулем в нетрезвом состоянии, пишет Ria56. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Гае ВАЗ столкнулся с иномаркой, пострадал один человек.