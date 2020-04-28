ВАЗ врезался в иномарку в Оренбургской области

Оренбург, 28 апреля. Водитель ВАЗ столкнулся с Fiat Pinto в городе Гай, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

ДТП произошло на проспекте Победы. По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу ВАЗ, что спровоцировало столкновение.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Правоохранители помогли водителю ВАЗ выбраться из покореженного автомобиля.

У пострадавшего диагностировали закрытый перелом подколенного сустава, мужчину госпитализировали. Водитель Fiat не пострадал. Полиция выясняет все обстоятельства аварии, пишет Ria56.