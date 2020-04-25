Коронавирус за сутки подтвердился еще у 60 человек в Оренбурге

Оренбург, 25 апреля. Коронавирус за стуки диагностировали еще у 60 пациентов в Оренбурге. Среди них 33 человека, которые приехали из других регионов. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, на сегодняшний день общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 525. Отмечается, что 361 случай был подтвержден в результате повторного анализа в федеральной лаборатории. В данный момент 24 человека получают лечение по клиническим проявлениям опасного заболевания, повторные исследования не подтвердили у них коронавирусную инфекцию, передает РИА56.

Подчеркивается, что в регионе не зарегистрированы новые летальные случаи, шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще три человека, в том числе ребенок, были выписаны из медицинских учреждений после полного выздоровления. Общее число поборовших опасное заболевание достигло 58.

Всего за минувшие сутки в России были зарегистрированы 5966 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. С начала эпидемии в РФ опасной инфекцией заразились 74588 человек, 681 пациент умер, 6250 человек успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц.