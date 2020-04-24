Двое малолетних детей выпали из окна жилого дома в Оренбургской области

Оренбург, 24 апреля. Двое детей получили различные травмы после падения из окна второго этажа, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

Инцидент произошел в Адамовском районе, когда дети остались без присмотра родителей. По предварительным данным, малыши залезли на окно и выдавили москитную сетку.

Четырехлетнего мальчика доставили вертолетом санавиации в одну из больниц Оренбурга. Второй пострадавший остался в районной больнице. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Омске женщина спускалась по простыням с четвертого этажа. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения и держала в руках маленького ребенка.