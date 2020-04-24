Двухлетний ребенок в Оренбургской области отравился лекарствами

Оренбург, 24 апреля. Двухлетний мальчик в Соль-Илецке отравился таблетками, его госпитализировали, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

Ребенок остался без присмотра родителей и отправился медицинскими препаратами. Пострадавшему оказали необходимую помощь, его жизни ничто не угрожает.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия и выясняют, где находились родители мальчика в момент инцидента, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Московской области годовалый малыш выпил содержимое набора юного химика. Ребенок получил отравление и ожоги пищевода.