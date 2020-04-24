Мужчина сгорел в домике сторожа в Оренбургской области

Оренбург, 24 апреля. Мужчина погиб при пожаре в домике сторожа в городе Ясный, сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Возгорание произошло вечером 23 апреля на Уральской улицей. На место происшествия прибыли восемь спасателей и три единицы спецтехники. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать огонь за 45 минут, однако в пострадавший был уже мертв.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. По предварительным данным, деревянный домик загорелся из-за поджога. Правоохранители выясняют обстоятельства возгорания, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области произошло несколько крупных пожаров, вызванных аномальными погодными условиями.