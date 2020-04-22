Женщина жестоко избила годовалого сына на камеру в Оренбурге

Оренбург, 22 апреля. 21-летняя девушка жестоко избила своего восьмимесячного сына в Оренбурге. Истязание малыша она запечатлела на видео, в данный момент нерадивая мать задержана правоохранителями. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по региону.

Видео с избиением годовалого малыша было опубликовано в Сети. На кадрах видно, как молодая беременная девушка кричит и наносит удары младенцу. На записи слышно, что она угрожает сдать ребенка в детский дом. При этом мать шлепала малыша и со всей силы бросала на диван.

Личность жестокой женщины была оперативно установлена правоохранителями. Они выяснили, что избиение ребенка происходило вечером 20 апреля в Соль-Илецке, когда девушка гостила у своей подруги. Полиция задержала женщину. Во время беседы с правоохранителями она созналась в содеянном, однако так и не смогла объяснить, что послужило поводом для нападения на собственного сына, передает РИА56.

Органы опеки забрали ребенка у матери. В настоящее время он находится в больнице. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова взяла под личный контроль ход дела.

Следователи назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы для того, чтобы определить психическое состояние матери ребенка. Сейчас правоохранители собираются обращаться в суд с просьбой отправить женщину под стражу.