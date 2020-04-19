Город в Оренбуржье закрыли на карантин

Оренбург, 19 апреля. Власти закрыли на карантин город Абдулино Оренбургской области, чтобы остановить распространение коронавируса.

В Абдулино подтверждены пять случаев коронавируса. Город закрыли на въезд и выезд. Мэрия призвала горожан с пониманием отнестись с сложившейся ситуации и оставаться дома.

И.о. главы Абдулинского городского округа Александр Архирейский напомнил предпринимателям об ответственности за нарушение карантина, пишет издание Ria56.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, регионе выявлено 184 случая заражения, 16 человек выздоровели, двое скончались.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкирия двое пациентов с коронавирусом скончались. По данным республиканского Минздрава, у них был диагностирован рак.

Медики напоминают, что люди старше 65 лет и те, у кого есть хроническое заболевание, находятся в группе риска. Коронавирус ускоряет течение болезни в организме, что может привести к летальному исходу.

Чтобы не заразиться вирусом, нужно оставаться дома. Выходить на улицу рекомендуется только в крайнем случае, надевая медицинскую маску.