Власти Оренбурга продлили режим самоизоляции до конца апреля

Оренбург, 18 апреля. Действие режима самоизоляции продлили до 30 апреля в Оренбургской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Денис Паслер.

Правки в документ о мерах повышенной готовности были внесены 18 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Отмечается, что все пункты предыдущих редакций документа продолжают действовать без изменений.

Отмечается, что дополненное постановление теперь позволяет медикам находиться в помещениях железнодорожных станций для осмотра прибывающих пассажиров на предмет симптомов опасной коронавирусной инфекции. Ранее в населенных пунктах Орск и Новотроицк произошел инцидент, сотрудники местных вокзалов отказались пускать врачей в помещение для осмотра пассажиров, передает РИА56.

Кроме того, изменения в указе коснутся среднего специального образования в регионе. Образовательным учреждениям позволили проводить очные занятия по вождению транспорта категории С. Данная мера призвана решить проблему с получением документов студентами-выпускниками, которым необходимо иметь водительское удостоверение перед призывом в вооруженные силы.