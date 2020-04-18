Неизвестные расстреляли из пистолета двух человек в Оренбурге

Оренбург, 18 апреля. Злоумышленники напали на двух человек и устроили стрельбу в Оренбурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, инцидент произошел вечером 17 апреля на улице Карагандинской. В дежурную часть полиции поступил сигнал о том, что на улице слышны звуки выстрелов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила по указанному адресу автомобиль BMW. В салоне находились двое мужчин, которые стали жертвами нападения со стороны неизвестных. У одно из потерпевших были пулевые ранения в руку и ягодичную область, передает РИА56.

Стрелявшие были оперативно найдены и задержаны полицией. Во время задержания у них были изъяты оружие и боеприпасы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Москве в результате конфликта мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавший 39-летний мужчина был госпитализирован, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Подозреваемый в преступлении был задержан сотрудниками правоохранительных органов, передают «Известия».