Общежитие медуниверситета в Оренбурге закрыли на карантин

Оренбург, 16 апреля. Здание общежития №2 Оренбургского медицинского университета закрыли на карантин из-за заболевшей студентки.

Карантин в здании на улице Невельской начался с 15 апреля, в общежитии заболела коронавирусом студентка старших курсов. По данным регионального Роспотребнадзора, профилактические меры продлятся до 29 апреля.

Девушка помогала в местной больнице и контактировала с однокурсниками. Руководство вуза уточняет списки проживающих в общежитии студентов, пишет издание Ria56.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Оренбургской области зафиксировано 82 случая заражения коронавирусом, 12 выздоровели, двое скончались.