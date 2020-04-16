Пенсионерка в Оренбуржье попала в реанимацию, случайно выпив отбеливатель

Оренбург, 16 апреля. Жительница Первомайского района попала в реанимацию, случайно выпив отбеливатель, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.
Инцидент произошел с 84-летней женщиной. По словам сына, пенсионерка перепутала емкости и выпила «Белизну». Медики срочно госпитализировали пострадавшую.
У пенсионерки диагностировали химический ожог рта и гортани, отравление. Правоохранители проводят проверку происшествия, пишет издание Ria56.
Напомним, что ранее в Москве произошел аналогичный инцидент, тогда продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для чистки труб «Крот».