Карантин по бруцеллезу и бешенству ввели в пяти селах Оренбургской области

Оренбург, 12 апреля. Нестабильная эпизоотическая ситуация по бруцеллезу скота и бешенству наблюдается в пяти селах Оренбургской области.

Специалисты ввели карантин, весь скот изолирован. Из закрытых населенных пунктов нельзя вывозить сено, также в селах запрещено организовывать ярмарки. Ограничительные меры отменят отдельным распоряжением.

По данным Россельхознадзора Оренбургской области, в 2019 году неблагополучных регионов по бруцеллезу насчитывалось семь, по бешенству — 11. В ведомстве напоминают, что бруцеллез вызывает у животных и человека бактерии Brucella. Они поражают опорно-двигательный аппарат, нервную систему и сердце. Причина болезни животных в регионе — низкий ветеринарный контроль, пишет Ria56.

Напомним, что в Оренбургской области действует карантин по коронавирусу. По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в регионе заболели 25 человек, выздоровели четыре, скончался один человек.

Власти призывают жителей региона оставаться дома и выходить на улицу только в крайнем случае.

Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. Очагом заражения стал небольшой город Ухань.

11 марта ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу. С начала пандемии в мире выявлено более 1,7 млн случаев заболевания, скончались 103 тысячи человек.