Мужчина убил знакомого деревянным бруском и спрятал труп в Оренбурге

Оренбург, 9 апреля. Подозреваемого в жестокой расправе над приятелем мужчину задержали в Оренбурге. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Оренбургской области.

По имеющимся данным, убийство произошло 30 марта в одном из домов на улице Смоленской. Следствие предполагает, что между 50-летним мужчиной и его 43-летним знакомым произошел конфликт, в ходе которого старший товарищ схватил деревянный брусок и начал наносить удары своему оппоненту, передает RIA56.ru.

Потерпевший скончался на месте от полученных травм. Убийца решил спрятать тело в подвале. Поиски мужчины начались после того, как в полицию с заявлением о пропаже человека обратилась знакомая убитого.

Правоохранители обнаружили труп 7 апреля, злоумышленника задержали. В данный момент решается вопрос о его заключении под стражу.