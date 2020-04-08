Полиция задержала жителя Орска, заказавшего убийство знакомого

Оренбург, 8 апреля. Личная неприязнь стала мотивом покушения на убийство знакомого в Орске, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

Инцидент произошел в феврале. Подозреваемый заказал убийство местного жителя, поручив выполнить заказ другому человеку. «Киллер» сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Правоохранители инсценировали убийство и предоставили фотографии расправы. Во время передачи денег «киллеру» заказчика задержали.

Мужчина признал вину, расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время материалы дела передадут в суд, пишет издание Ria56.

Ранее сообщалось, что в Калининграде было совершено убийство мужчины. Погибшего расстреляли возле парковки.