Водитель BMW на скорости врезался в столб в Оренбургской области

Оренбург, 8 апреля. Полиция Орска выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Строителей, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

Авария произошла в ночь на 8 апреля возле жилого дома. По предварительной информации, 36-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Машина получила серьезные повреждения, водить и его пассажиры не пострадали. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия и выясняют, в каком состоянии за рулем находился водитель, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Новотроицке водитель иномарки сбил 16-летнего подростка, который перебегал через дорогу.

Еще одно ДТП произошло под Воронежем, где столкнулись две отечественные легковушки, погибли четыре человека.