Водитель Toyota в Оренбургской области сбил перебегавшего дорогу подростка

Оренбург, 8 апреля. Водитель иномарки сбил в Новотроицке 16-летнего подростка, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

ДТП произошло на улице Комарова, за рулем Toyota находился 39-летний водитель. По предварительным данным, подросток перебегал через дорогу, в этот момент его сбил автомобиль.

Пострадавшего госпитализировали с ушибом ноги, ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Правоохранители проводят проверку происшествия, пишет Ria56.

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