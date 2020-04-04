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Трехлетние двойняшки и мужчина сгорели в частном доме в Оренбуржье

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Трехлетние двойняшки и мужчина сгорели в частном доме в Оренбуржье

Оренбург, 4 апреля. Жилой частный дом сгорел в поселке Светлом, погибли три человека, сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Пожар произошел вечером 3 апреля на улице Орской. На месте происшествия работали шесть сотрудников МЧС. Во время разборов завалов обнаружили тела мужчины и трехлетних двойняшек.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае погибли три человека во время пожара в частном доме.

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