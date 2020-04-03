Сотрудники ДПС в Оренбуржье задержали пьяного водителя без прав

Оренбург, 3 апреля. Полиция Бузулука задержала восемь водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

Рейд проводился с 30 марта в Бузулукском районе. Один их задержанных оказался несовершеннолетним, еще один мужчина ранее был лишен водительских прав.

Лишенный на 18 месяцев прав водитель пьяным сел за руль и поехал по делам с женой. Правоохранители задержали нарушителя и возбудили уголовное дело, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что водитель в нетрезвом состоянии устроил ДТП в Оренбургской области. В результате аварии погибли два человека и пострадал еще один пассажир.