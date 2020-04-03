Водителя в Оренбургской области отправили в колонию за гибель двух человек в ДТП

Оренбург, 3 апреля. Жителя Оренбургской области приговорили к девяти годам лишения свободы за вождение в нетрезвом виде, которое повлекло за собой ДТП с двумя погибшими.

Авария произошла в июле 2019 года, когда мужчина выпил с друзьями и решил сесть за руль. На трассе Бугуруслан – Старокутлумбетьево водитель выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП двое пассажиров скончались на месте, еще один человек получил тяжелые травмы. Суд приговорил виновника аварии к лишению свободы в колонии общего режима. После освобождения мужчина еще три года не сможет водить машину, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Омске водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП с участием в автобуса, в котором пострадали несколько пассажиров. Его отправили под суд.