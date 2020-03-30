Житель Оренбургской области устроил пожар и сгорел в собственном доме

Оренбург, 30 марта. Один человек погиб при пожаре в городе Абдулино, сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Пожар произошел утром 27 марта в частном доме. На место происшествия прибыли пожарные, возгорание охватило площадь в 120 квадратных метров.

При разборе завалов было найдено тело 59-летнего хозяина дома. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения, пишет Ria56.

Аналогичный инцидент произошел в Соль-Илецке, где мужчина погиб при курении на складе.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме в нижегородской области. Пьяный мужчина устроил пожар и погиб в огне.