Глава Минздрава Оренбургской области рассказала о состоянии больных коронавирусом

Оренбург, 30 марта. Два человека с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести, сообщила глава Минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова.

По словам министра, у заболевших диагностировали пневмонию. Савинова подчеркнула, что заболевание может развиваться даже на фоне терапии, поэтому очень важно вовремя обратиться к врачу.

«Они без искусственной вентиляции легких, без кислородной поддержки. Все подтвержденные пациенты консультируются как нашими специалистами, так из федерального центра», – прокомментировала глава регионального Минздрава, ее слова приводит издание Ria56.

При этом еще три пациента, у которых ранее подтвердился коронавирус, выздоровели, их могут выписать из больницы уже на этой неделе. Тесты на коронавирус у них показали отрицательный результат. Врачи сделают повторные анализы.

В Оренбургской области зафиксировали 6 случаев заболевания коронавирусом. 28 марта один зараженный скончался. Медики проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

По данным на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая коронавируса в 65 регионах страны. От инфекции скончались 8 человек, выздоровели — 64. Власти просят граждан оставаться дома и не выходить на улице без особой необходимости — только за продуктами и медикаментами.

Дни с 30 марта по 5 апреля сделали нерабочими по распоряжению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства помочь находящимся на карантине ветеранам.