Пропажу 8 миллионов рублей обнаружили в одном из банков Новотроицка

Оренбург, 28 марта. Грубые нарушения в работе кассиров привели к недостаче восьми миллионов рублей в одном из банков Новотроицка. Солидной суммы денег недосчитались во время ревизии.

По имеющимся данным, во время пересчета денежных средств оказалось, что в пачках находятся фальшивые купюры. Была назначена проверка, в результате которой были установлены грубые нарушения в работе, допущенные кассирами финансового учреждения. Один из сотрудников был уволен в связи с утратой доверия. Работник не согласился с данным решением руководства и обратился в суд, передает «РИА56».

Городская прокуратура провела расследование и пришла к выводу, что работодатель применил законное дисциплинарное взыскание. Судебные органы отказались принимать иск от бывшего работника банка.

В настоящее время стражи правопорядка продолжают расследование уголовного дела.