Студентку в Оренбуржье лишили водительских прав после смертельного ДТП

Оренбург, 27 марта. Оренбургский районный суд приговорил студентку к одному году лишения свободы условно за ДТП, в котором погиб человек.

Авария произошла в августе 2019 года, когда молодая девушка находилась за рулем машины Lada. Водитель превысила скорость, после чего не справилась с управлением, пишет Ria56.

Автомобиль опрокинулся в кювет, находящийся в ней пассажир получил тяжелые травмы и скончался. Виновница ДТП согласилась со стороной обвинения. Она возместила имущественный ущерб. Суд лишил ее водительских прав сроком на два года.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге в ДТП с участием двух иномарок погибли два человека. Еще одно крупное ДТП произошло в Оренбургской области, тогда пострадали два человека.