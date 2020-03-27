Житель Оренбуржья в ссоре избил мужчину скалкой

Оренбург, 27 марта. Житель города Ясный Оренбургской области избил скалкой мужчину во время ссоры, сообщили в Ясненском районном суде.

26 марта нарушитель предстал перед судом по статье о нанесении легкого вреда здоровью. По данным правоохранителей, драка произошла на кухне из-за внезапно возникшней неприязни.

Нападавший признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил мужчину к 240 обязательных работ, пишет издание Ria56.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области местная жительница насмерть убила знакомого деревянным табуретом.