Один человек сгорел на складе в Оренбургской области

Оренбург, 26 марта. Один человек погиб при пожаре в городе Соль-Илецке Оренбургской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло утром 23 марта в складском помещении. Огонь охватил кровлю, перегородки и стены здания. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП пожарные локализовали огонь, во время разбора завалов они обнаружили тело человека. По предварительной информации, причиной пожара могла быть неосторожность при курении, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Московской области произошел пожар. Сгорел частный дом, в результате инцидента погиб один ребенок, еще двое получили ожоги.