Оренбуржец из мести сжег автомобиль пасынка

Оренбург, 26 марта. Полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

Инцидент произошел вечером 25 марта на Промысловом проезде в Оренбурге. Неизвестный поджег ВАЗ-21-10, принадлежащий местному жителю.

По данным правоохранителей, к поджогу может быть причастен ранее судимый 35-летний мужчина. Задержанный является отчимом владельца авто.

После ссоры с пасынком он купил канистру бензина и сжег дотла его машину. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы, пишет RIA56.

Ранее сообщалось, что в Московской области произошел пожар, в результате которого погиб ребенок.