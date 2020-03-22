Пожарные в Оренбуржье спасли 25 человек из горящей многоэтажки

Оренбург, 22 марта. Сотрудники МЧС спасли из огня 25 человек, в том числе двоих детей, сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Пожар произошел вечером 21 марта в девятиэтажном доме в Дзержинском районе. Загорелась квартира на первом этаже дома, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали жильцов дома, пострадавших нет. Возгорание потушили за несколько часов, на месте происшествия работали 28 пожарных.

По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в подмосковном Дмитрове, где загорелся алюминиевый завод.