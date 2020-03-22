Водитель и пассажирка ВАЗ погибли в ДТП с двумя иномарками в Оренбурге

Оренбург, 22 марта. Два человека стали жертвами ДТП на улице Терешковой в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Авария произошла в ночь на 22 марта на пересечении улиц Володарского и Терешковой. По предварительной информации, водитель ВАЗ не справился с управлением и врезался в Datsun и Hyundai.

В результате аварии погибли водитель и пассажирка отечественной легковушки. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области произошло крупное ДТП с участием двух автобусов, в котором погибли три человека.