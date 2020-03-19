Массовое ДТП произошло в Оренбургской области, пострадали два человека

Оренбург, 19 марта. Массовое ДТП с тремя автомобилями и автобусом произошло в Бугуруслане Оренбургской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на улице Некрасова. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ врезался в ВАЗ-11184, который двигался в попутном направлении.

Второй автомобиль отбросило в сторону ВАЗ-2107 и Lada. В результате аварии пострадали два человека — водитель второго автомобиля и его 58-летняя пассажирка. Правоохранители проводят проверку, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области иномарка съехала в кювет, пострадал водитель.