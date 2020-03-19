Chevrolet съехал в кювет в Оренбуржье, пострадал один человек

Оренбург, 19 марта. Один человек пострадал в ДТП с Chevrolet под Сорочинском в Оренбургской области, сообщили в ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на 68-м километре трассы Ивановка — Ташла. За рулем иномарки находился 52-летний мужчина. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего Chevrolet съехал в кювет.

Пострадавший получил ушиб позвоночника, его госпитализировали в Сорочинскую больницу. Правоохранители проводят проверку по факту аварии, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали водителя, который насмерть сбил человека во Владимире.