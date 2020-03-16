Мужчина убил и расчленил соседа после застолья в Оренбурге

Оренбург, 16 марта. 24-летнего молодого человека убили и расчленили в Оренбурге. Останки местного жителя были обнаружены в погребе вблизи остановки общественного транспорта. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, местная жительница заявила в полицию о пропаже своего 24-летнего мужа. Стражи правопорядка приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, которые привели их к погребу, расположенному в 500 метрах от остановки «Луначарского». Там их ждала чудовищная находка. Пропавшего молодого человека убили и расчленили.

Поиски подозреваемого привели полицию к 40-летнему соседу погибшего. По предварительной версии, мужчины выпивали накануне убийства. Между ними завязался конфликт, в результате которого подозреваемый нанес 24-летнему оренбуржцу множественные ножевые ранения, после чего расчленил и спрятал тело, передает RIA56.ru.

Правоохранители задержали 40-летнего мужчину и возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В данный момент следствие продолжается.