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Полиция разыскивает в Оренбурге родителей потерявшегося двухлетнего ребенка

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Полиция разыскивает в Оренбурге родителей потерявшегося двухлетнего ребенка

Оренбург, 14 марта. Жительница Оренбурга нашла в переулке Заводском потерявшегося ребенка, сообщили в УМВД по Оренбургской области.

Женщина сообщила в полицию о двухлетней девочке, которая гуляла без родителей. Правоохранители разыскивают мать ребенка.

Девочка была одета в желтую куртку, черные лосины и розовые кеды. У ребенка карие глаза, на голове нет волос. Полиция обратилась к местным жителям с просьбой помочь найти родителей девочки, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мать оставила двухлетнего ребенка в сугробе. Малыш получил обморожения конечностей.

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