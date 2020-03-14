Полиция разыскивает в Оренбурге родителей потерявшегося двухлетнего ребенка

Оренбург, 14 марта. Жительница Оренбурга нашла в переулке Заводском потерявшегося ребенка, сообщили в УМВД по Оренбургской области.

Женщина сообщила в полицию о двухлетней девочке, которая гуляла без родителей. Правоохранители разыскивают мать ребенка.

Девочка была одета в желтую куртку, черные лосины и розовые кеды. У ребенка карие глаза, на голове нет волос. Полиция обратилась к местным жителям с просьбой помочь найти родителей девочки, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мать оставила двухлетнего ребенка в сугробе. Малыш получил обморожения конечностей.