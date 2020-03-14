Полиция задержала в Оренбурге устроивших потасовку московских болельщиков

Оренбург, 14 марта. Полиция задержала несколько болельщиков московского ФК «Спартак» в Оренбурге, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

Инцидент произошел 14 марта, несколько человек устроили потасовку перед матчем с ФК «Оренбург». Конфликт начался возле супермаркета, некоторые участники драки находились в нетрезвом состоянии.

Полиция повысила готовность перед матчем 22-го тура РПЛ между оренбургской и столичной командами, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что руководство Российской Премьер-Лиги ограничило число участников на матчах в Москве из-за ситуации с коронавирусом.