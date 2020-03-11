Хулиганы распылили газ в салоне ВАЗ в Оренбурге

Оренбург, 11 марта. Водитель Chevrolet и его пассажир распылили газовый баллончик в салоне ВАЗ из-за дорожного конфликта в Оренбурге, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Пролетарской. По предварительным данным, водитель отечественного авто не уступил дорогу иномарке.

Двое молодых людей вышли из Chevrolet и начали пинать его машину. После этого молодые люди распылили содержимое газового баллончика в ВАЗ.

Пассажирка получила химические ожоги лица, пострадавшие написали заявлению в полицию. Правоохранители разыскивают хулиганов, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на мужчину было совершено разбойное нападение. Преступник использовал газовый баллончик, после чего украл более 10 тысяч рублей.