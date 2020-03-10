Школьница в Оренбуржье впала в кому, ударившись головой об дверь

Оренбург, 10 марта. Школьница пострадала во время игры с другими детьми и впала в кому в Соль-Илецке, сообщили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

По предварительным данным, 15-летняя девочка ударилась головой об дверь. Медики госпитализировали пострадавшую в состоянии комы.

В реанимации подростка удалось привести в сознание. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области семилетний мальчик случайно напоролся на нож. Ребенок получил серьезную травму и скончался.