Женщина в Оренбуржье случайно зарезала семилетнего сына

Оренбург, 10 марта. Семилетний ребенок погиб во время игры в Бузулукском районе Оренбургской области.

По предварительным данным, мальчик получил ножевое ранение, когда играл с другими детьми. Он бегал по дому и в какой-то момент столкнулся с матерью, в руке которой был нож.

Ребенок напоролся на нож, рана оказалась очень глубокой. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти мальчика. Правоохранители проводят проверку по факту инцидента, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали грабителя, который ранил местную жительницу в живот, пытаясь заполучить ее смартфон.