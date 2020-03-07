Полиция задержала трех жителей Орска, устроивших драку из-за спиртного

Оренбург, 7 марта. Правоохранители задержали в Орске троих мужчин, устроивших драку возле магазина спиртных напитков.

Инцидент произошел вечером 6 марта. При задержании нарушители общественного порядка оказались сопротивление сотрудникам полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленники устроили драку из-за спиртного, которое им не продали. По словам продавца, они отказывались платить за покупку.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, пишет Ria56.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге произошло массовое ДТП с участием микроавтобуса, пострадала пенсионерка.